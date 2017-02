How much snow did you get so far? Find out in the list of snow totals

Courtesy: Laura Casey

Check out the snow totals in your area for Monday’s blizzard-like conditions. We get these totals from the National Weather Service and they get updated as the day goes on so check back often. As of 7 a.m., Yarmouth and NE Kennebunk are the jackpot spots with 14.5 inches of snow!

ANDROSCOGGIN COUNTY

BOWDOIN 8.5 1215 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

CARIBOU - WFO 2.1 300 AM 2/13 CO-OP OBSERVER

N LISBON 6.5 246 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

SSE CARY 6.5 456 AM 2/13 TRAINED SPOTTER



CUMBERLAND COUNTY

BRUNSWICK 8.0 429 AM 2/13 MERE POINT

CUMBERLAND CENTER 11.3 446 AM 2/13 NWS EMPLOYEE

GRAY 12.5 514 AM 2/13 NWS EMPLOYEE

GRAY NWS OFFICE 7.6 1200 AM 2/13 NWS OFFICE

SSE NORTH SEBAGO 7.5 1140 PM 2/12 TRAINED SPOTTER

PORTLAND JETPORT 9.4 1209 AM 2/13 ASOS

SOUTH WINDHAM 12.0 328 AM 2/13 AMATEUR RADIO

YARMOUTH 14.5 528 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

FRANKLIN COUNTY

FARMINGTON 9.0 300 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

HANCOCK COUNTY

BAR HARBOR 5.8 138 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

BROOKLIN 14.0 645 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

EAST SURRY 3.0 102 AM 2/13 COOP/RIVER

ELLSWORTH 7.0 500 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

ORLAND 3.0 1147 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

SOUTHWEST HARBOR 3.5 937 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

TRENTON 2.0 850 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

KENNEBEC COUNTY

AUGUSTA 8.0 300 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

MOUNT VERNON 8.0 245 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

WINSLOW 8.0 428 AM 2/13 BROADCAST MEDIA



KNOX COUNTY

SE APPLETON 5.5 531 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

CAMDEN 8.5 209 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

HOPE 9.0 532 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

ROCKLAND 5.0 1241 AM 2/13 BROADCAST MEDIA

THOMASTON 6.3 133 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

WARREN 8.0 218 AM 2/13 AMATEUR RADIO

WASHINGTON 4.5 211 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

OXFORD COUNTY

BETHEL 9.8 245 AM 2/13 PUBLIC

HARTFORD 11.5 532 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

NE OXFORD 7.0 1134 PM 2/12 TRAINED SPOTTER

SUMNER 7.0 1158 PM 2/12 AMATEUR RADIO

PENOBSCOT COUNTY

BANGOR 2.7 1209 AM 2/13 ASOS/AWOS

BANGOR - CWO 3.3 1200 AM 2/13 CO-OP OBSERVER

BREWER 12.0 651 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

CORINNA - COOP 3.0 1000 AM 2/12 CO-OP OBSERVER

HAMPDEN 3.5 1020 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

HOLDEN 3.0 820 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

LINCOLN 0.5 928 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

MILLINOCKET 6.0 410 AM 2/13 SNOWING HEAVILY

ESE OLD TOWN 2.0 400 PM 2/12 COCORAHS





SW ORRINGTON 2.0 900 PM 2/12 TRAINED SPOTTER





PISCATAQUIS COUNTY

SW PARKMAN 10.0 638 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

SANGERVILLE 6.0 119 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

SEBEC 4.0 1147 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

SAGADAHOC COUNTY

TOPSHAM 9.5 400 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

WALDO COUNTY

BELFAST 5.5 235 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

WASHINGTON COUNTY

COLUMBIA 1.5 1217 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

DANFORTH 6.0 431 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

EASTPORT 9.0 539 AM 2/13 PUBLIC

SW JONESBORO 9.0 610 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

SE PRINCETON 6.0 530 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

MACHIAS 8.0 615 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

PERRY 1.5 1021 PM 2/12 SOCIAL MEDIA

ROBBINSTON 2.0 1158 PM 2/12 CO-OP OBSERVER



YORK COUNTY

HOLLIS 11.3 428 AM 2/13 NWS EMPLOYEE LIMINGTON 10.5 428 AM 2/13 BROADCAST MEDIA

NE KENNEBUNK 14.5 524 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

OLD ORCHARD BEACH 12.9 459 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

SACO 13.5 332 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

WSW STEEP FALLS 10.5 421 AM 2/13 TRAINED SPOTTER



NEW HAMPSHIRE

CARROLL COUNTY

OSSIPEE 14.0 512 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

JACKSON 13.5 100 AM 2/13 PUBLIC

1 N MADISON 12.0 355 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

NORTH CONWAY 10.3 1150 PM 2/12 NWS EMPLOYEE

ESE CENTER HARBOR 7.0 210 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

CHESHIRE COUNTY

N SWANZEY 5.0 409 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

WEST SWANZEY 9.0 405 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

COOS COUNTY

NW RANDOLPH 12.5 1212 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

SE LANCASTER 2.5 501 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

HILLSBOROUGH COUNTY

BROOKLINE 7.3 1200 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

SW MERRIMACK 6.0 1237 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

MERRIMACK COUNTY

CONCORD ASOS 5.6 1212 AM 2/13 ASOS

PENACOOK 6.2 108 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

