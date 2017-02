Impressive snow totals reported across the state

(Photo: Catherine Faunce)

(NEWS CENTER) -- Some impressive snow totals being reported all across the state of Maine this morning.

Here are the official National Weather Service numbers so far Thursday morning.

********************STORM TOTAL SNOWFALL******************** LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS SNOWFALL OF /INCHES/ MEASUREMENT MAINE ...HANCOCK COUNTY... ELLSWORTH 5.5 501 AM 2/16 SOCIAL MEDIA 3 E WINTER HARBOR 5.0 444 AM 2/16 SOCIAL MEDIA BLUE HILL 3.8 545 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ORLAND 2.8 541 AM 2/16 SOCIAL MEDIA BUCKSPORT 2.0 559 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...PENOBSCOT COUNTY... HAMPDEN 2.0 616 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ORONO 2.0 525 AM 2/16 SOCIAL MEDIA STACYVILLE 1.5 626 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ETNA 1.0 541 AM 2/16 SOCIAL MEDIA 3 WSW ETNA 1.0 600 AM 2/16 COCORAHS MILFORD 1.0 533 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...PISCATAQUIS COUNTY... 2 SSE KINGSBURY 2.0 556 AM 2/16 TRAINED SPOTTER ...WASHINGTON COUNTY... EASTPORT 9.0 608 AM 2/16 TRAINED SPOTTER EDMUNDS 9.0 557 AM 2/16 SOCIAL MEDIA PEMBROKE 8.0 552 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ADDISON 8.0 551 AM 2/16 SOCIAL MEDIA TRESCOTT 6.0 532 AM 2/16 SOCIAL MEDIA CHERRYFIELD 6.0 507 AM 2/16 SOCIAL MEDIA MACHIAS 5.0 514 AM 2/16 SOCIAL MEDIA PERRY 5.0 517 AM 2/16 SOCIAL MEDIA

...ANDROSCOGGIN COUNTY... 2 E LEWISTON 6.0 656 AM 2/16 TRAINED SPOTTER AUBURN 6.0 657 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...CUMBERLAND COUNTY... BRIDGTON 16.3 644 AM 2/16 TRAINED SPOTTER CASCO 14.0 701 AM 2/16 SOCIAL MEDIA GRAY 11.0 542 AM 2/16 NWS EMPLOYEE CUMBERLAND CENTER 8.0 530 AM 2/16 NWS EMPLOYEE 1 N CUMBERLAND CENTE 7.5 421 AM 2/16 TRAINED SPOTTER FREEPORT 6.0 516 AM 2/16 SOCIAL MEDIA SCARBOROUGH 3.4 507 AM 2/16 AMATEUR RADIO 1 SSE COUSINS ISLAND 3.0 634 AM 2/16 TRAINED SPOTTER ...KENNEBEC COUNTY... WATERVILLE 2.5 526 AM 2/16 SOCIAL MEDIA WINSLOW 2.2 517 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...KNOX COUNTY... HOPE 6.5 209 AM 2/16 TRAINED SPOTTER 1 SSW CAMDEN 4.7 643 AM 2/16 TRAINED SPOTTER 1 SE APPLETON 4.1 631 AM 2/16 TRAINED SPOTTER ...OXFORD COUNTY... WEST BETHEL 13.7 216 AM 2/16 TRAINED SPOTTER NORWAY 13.0 340 AM 2/16 BROADCAST MEDIA OXFORD 13.0 629 AM 2/16 SOCIAL MEDIA 4 SSW OTISFIELD 12.9 645 AM 2/16 NWS EMPLOYEE SUMNER 10.0 633 AM 2/16 SOCIAL MEDIA HARTFORD 8.0 230 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...SAGADAHOC COUNTY... 2 ENE BRUNSWICK 4.8 645 AM 2/16 SOCIAL MEDIA BATH 4.8 658 AM 2/16 COOP ...SOMERSET COUNTY... 1 NW MOSCOW 1.5 700 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...WALDO COUNTY... 2 NNW BELFAST 3.0 425 AM 2/16 PUBLIC ...YORK COUNTY... SANFORD 18.0 632 AM 2/16 SOCIAL MEDIA 3 WSW STEEP FALLS 16.6 629 AM 2/16 TRAINED SPOTTER 2 NNW RUIN CORNER 15.5 324 AM 2/16 TRAINED SPOTTER NEWFIELD 14.0 630 AM 2/16 SOCIAL MEDIA HOLLIS 12.6 451 AM 2/16 NWS EMPLOYEE KENNEBUNK 8.0 630 AM 2/16 SOCIAL MEDIA BARTLETT MILLS 5.0 445 AM 2/16 TRAINED SPOTTER NEW HAMPSHIRE ...BELKNAP COUNTY... MEREDITH 5.6 626 AM 2/16 SOCIAL MEDIA SANBORNTON 5.0 628 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...CARROLL COUNTY... 1 N MADISON 11.0 535 AM 2/16 TRAINED SPOTTER ...COOS COUNTY... 1 SE LANCASTER 6.0 656 AM 2/16 TRAINED SPOTTER ...ROCKINGHAM COUNTY... GREENLAND 6.0 517 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...STRAFFORD COUNTY... 2 WNW ELIOT 7.0 528 AM 2/16 TRAINED SPOTTER 1 S GONIC 6.8 656 AM 2/16 SOCIAL MEDIA ...SULLIVAN COUNTY... 2 N LEMPSTER 7.0 658 AM 2/16 TRAINED SPOTTER

STORM PHOTO GALLERY

Copyright 2017 WCSH