Morning Stumper: 4.12.17

(NEWS CENTER) -- BACK ON THIS DAY IN 2012, THE GAME CANDY CRUSH SAGA WAS RELEASED ON FACEBOOK. IN NOVEMBER LATER THAT YEAR IT WAS RELEASED AS A PHONE APP.
BUT, SURPRISINGLY, IT'S NOT THE MOST POPULAR GAME...
ACCORDING TO APPLE, WHICH I-OS PAID APP HAS THE MOST DOWNLOADS EVER?
A - FRUIT NINJA
B - DOODLE JUMP
C - CLASH OF CLANS
D - ANGRY BIRDS
THE ANSWER IS D, ANGRY BIRDS
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