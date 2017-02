Tourney Time schedule and results: Saturday, Feb. 17

(NEWS CENTER) -- Saturday is another action packed day across the state for the high school basketball tournament. Here is the schedule for February 18th:

Cross Insurance Center:

Class 'B' Girls Quarterfinals

(7) John Bapst

(2) Presque Isle - 9:05 AM

(5) Winslow

(4) Hermon - 1:35 PM

(8) MDI

(1) Houlton - 4:30 PM

Class 'B' Boys Quarterfinals

(5) Presque Isle

(4) Orono - 10:35 AM

(8) Washington

(1) Hermon - 3:00 PM

Class 'D' Boys Quarterfinals

(6) Easton

(3) Wisdom - 7:35 PM

(7) Bangor Christian

(2) Machias - 9:05 PM

Augusta Civic Center:

Class 'A' North

(6) Nokomis

(3) Oceanside - 4:00 PM

(7) Cony

(2) Hampden - 5:30 PM

(5) Messalonskee

(4) Gardiner - 8:00 PM

(8) Skowhegan

(1) Medomak Valley - 9:30 PM

Class 'D' South Boys

(5) Seacost

(4) Forest Hills - 8:30 AM

(8) Pine Tree Acad.

(1) Greenville - 10:00 AM

Class 'D' South Girls

(6) Greenville

(3) Temple - 11:30 AM

(7) Highview Christian

(2) Vinalhaven - 1:00 PM

Portland Expo:

Class 'A' Boys Quarterfinals

(6) Brunswick

(3) Cape Elizabeth - 7:00 PM

(7) Biddeford

(2) Falmouth - 8:30 PM

Class 'B' Boys Quarterfinals

(6) Maranacook

(3) Wells - 10:00 AM

(7) Lisbon

(2) Spruce Mountain - 11:30 AM

(5) Lincoln

(4) Oak Hill - 2:30 PM

(8) Gray- NG

(1) Yarmouth - 4:00 PM

