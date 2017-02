Tourney Time Schedule and Results: Wednesday, Feb. 22

(NEWS CENTER) -- The quarterfinal round has is wrapping up and some high school basketball teams are looking to punch their ticket to the regional final. Here is the list of Wednesday's quarterfinal and semifinal games:

Cross Insurance Center:

Girls Class 'C' North Quarterfinals

(6) Woodland

(3) Piscataquis - 9:35 AM

(7) Calais

(2) George Stevens - 11:05 AM

Boys Class 'B' North Semifinals

(3) Central

(2) MDI - 2:05 PM

(4) Orono

(1) Hermon - 3:35 PM

Girls Class 'B' North Semifinals

(3) Foxcroft Academy

(2) Presque Isle - 7:05 PM

(4) Hermon

(1) Houlton - 8:35 PM

Augusta Civic Center:

Boys Class 'D' South Semifinals

(3) Valley

(2) A.R. Gould - 10:00 AM

(5) Seacoast Christian

(1) Greenville - 11:30 AM

Girls Class 'A' North Semifinals

(3) Nokomis

(2) Skowhegan - 2:30 PM

(5) Hampden Academy

(1) Messalonskee - 4:00 PM

Boys Class 'A' North Semifinals

(7) Cony

(3) Oceanside - 7:00 PM

(8) Skowhegan

(5) Messalonskee - 8:30 PM

Cross Insurance Arena:

Girls Class 'A' South Semifinals

(3) York

(2) Brunswick - 1:00 PM

(4) Marshwood

(1) Greely - 2:30 PM

Boys Class 'A' South Semifinals

(3) Cape Elizabeth

(2) Falmouth - 6:00 PM

(4) York

(1) Greely - 7:30 PM

