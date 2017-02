Latest statewide snowfall totals

Milford (Photo: Kylie Bean)

Check out the snow totals in your area for Monday’s blizzard-like conditions. We get these totals from the National Weather Service and they get updated as the day goes on so check back often. As of Monday evening, SW Jonesboro in Washington County was the jackpot spot with 36 inches of snow! Also 30 inches or above: SW Cary in Aroostook County (30.5); Starks in Somerset County (30); and NNW Nobleboro in Lincoln County (30).

LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS

SNOWFALL OF

/INCHES/ MEASUREMENT

MAINE

...ANDROSCOGGIN COUNTY...

4 S TURNER 23.5 710 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

MECHANIC FALLS 21.0 545 PM 2/13 PUBLIC

POLAND 20.0 422 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 E SKILLINGS CORNER 19.5 152 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 WNW AUBURN 16.0 219 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 E LEWISTON 15.3 947 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 ENE LISBON FALLS 13.0 545 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 N LISBON 13.0 724 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

DURHAM 12.3 215 PM 2/13 NWS EMPLOYEE

...AROOSTOOK COUNTY...

2 SW CARY 30.5 559 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 S HOULTON 19.0 346 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

SOUTH AMITY 17.0 740 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 ESE LINNEUS 15.5 551 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 SSE ASHLAND 9.1 443 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 NE FORT FAIRFIELD 7.0 433 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

4 ENE NEW SWEDEN 5.0 531 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

5 NE LORING 4.8 650 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 WSW MADAWASKA 3.0 347 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...CUMBERLAND COUNTY...

1 ENE SCARBOROUGH 23.0 213 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 E GORHAM 21.0 532 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 SSW SOUTH PORTLAND 16.5 1239 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

PORTLAND JETPORT 16.1 650 PM 2/13 ASOS

POWNAL 16.0 413 PM 2/13 NWS EMPLOYEE

BRIDGTON 15.6 442 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

GRAY NWS OFFICE 14.2 707 PM 2/13 NWS OFFICE

2 NE GORHAM 13.5 1000 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 SSE NORTH SEBAGO 13.5 319 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

W CUMBERLAND 12.0 1153 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

...FRANKLIN COUNTY...

2 S WILTON 24.5 454 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

3 W CHESTERVILLE 18.0 541 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

...HANCOCK COUNTY...

2 E SURRY 22.1 517 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

PENOBSCOT 20.0 201 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BROOKLIN 20.0 155 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 NW MOUNT DESERT 19.0 606 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

SOUTHWEST HARBOR 16.7 358 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...KENNEBEC COUNTY...

OAKLAND 29.0 530 PM 2/13 PUBLIC

MOUNT VERNON 26.0 440 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

3 WNW VASSALBORO 26.0 258 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BENTON 26.0 338 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

WINSLOW 25.5 642 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 E AUGUSTA 24.0 1239 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

WATERVILLE 23.3 1149 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

SOUTH CHINA 19.5 142 PM 2/13 PUBLIC

FAYETTE 12.0 1001 AM 2/13 AMATEUR RADIO

...KNOX COUNTY...

2 E FRIENDSHIP 24.0 448 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 NE JEFFERSON 21.5 215 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 S THOMASTON 21.0 532 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

ROCKLAND 20.0 544 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 E SOUTH THOMASTON 19.0 506 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 SW CUSHING 17.0 551 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

CAMDEN 16.0 1241 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

HOPE 15.0 112 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 SE APPLETON 14.8 1152 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 SSW CAMDEN 14.7 426 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

WASHINGTON 13.0 1110 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

...LINCOLN COUNTY...

2 NNW NOBLEBORO 30.0 734 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 SSE ALNA 28.0 421 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BRISTOL 27.0 229 PM 2/13 AMATEUR RADIO

BOOTHBAY 27.0 734 PM 2/13 AMATEUR RADIO

JEFFERSON 27.0 229 PM 2/13 AMATEUR RADIO

WALDOBORO 26.0 736 PM 2/13 AMATEUR RADIO

4 SSW WINDSOR 24.0 228 PM 2/13 AMATEUR RADIO

NEWCASTLE 24.0 439 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

WHITEFIELD 24.0 735 PM 2/13 AMATEUR RADIO

MONHEGAN 22.0 1155 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

BOOTHBAY HARBOR 21.0 1028 AM 2/13 AMATEUR RADIO

1 W HERON ISLAND 17.0 1200 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BREMEN 17.0 1001 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

DAMARISCOTTA 16.0 1000 AM 2/13 AMATEUR RADIO

...OXFORD COUNTY...

SUMNER 25.5 542 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

HARTFORD 20.5 223 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

PERU 17.5 510 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 W OTISFIELD 17.0 1255 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

4 WSW TURNER 15.5 401 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...PENOBSCOT COUNTY...

5 NNW ORONO 28.0 431 PM 2/13 PUBLIC

DEXTER 28.0 159 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BRADLEY 26.0 411 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BANGOR INTERNATIONAL 24.1 653 PM 2/13 ASOS

ORONO 24.0 246 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

7 SSE SPRINGFIELD 24.0 622 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BREWER 24.0 222 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

GLENBURN 24.0 522 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

MILFORD 24.0 322 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 SW ORONO 22.5 613 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...PISCATAQUIS COUNTY...

GUILFORD 28.0 616 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 SSE KINGSBURY 21.0 224 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

SEBEC 20.0 329 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 NNW ABBOT 19.5 506 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...SAGADAHOC COUNTY...

N BATH 22.8 108 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

W BATH 19.0 1159 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

...SOMERSET COUNTY...

STARKS 30.0 420 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

SKOWHEGAN 23.0 733 PM 2/13 VIA SO26.

5 ESE NORRIDGEWOCK 20.0 1108 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

...WALDO COUNTY...

2 NNW BELFAST 25.0 518 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

LINCOLNVILLE 22.0 508 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

3 ENE SEARSMONT 18.0 131 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

3 NE SEARSMONT 18.0 1055 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

...WASHINGTON COUNTY...

1 SW JONESBORO 36.0 420 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

ROQUE BLUFFS 28.0 420 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 NW ROBBINSTON 27.8 657 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 ESE HARRINGTON 27.0 436 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

PRINCETON 24.0 438 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

EASTPORT 20.0 229 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

4 E EAST MACHIAS 18.0 227 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...YORK COUNTY...

SACO 17.5 1001 AM 2/13 AMATEUR RADIO

KENNEBUNK 16.5 1030 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

3 SW WEST NEWFIELD 14.0 1024 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 SSW CORNISH 13.5 955 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

3 WSW STEEP FALLS 13.3 426 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

BERWICK 12.1 631 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 N BERWICK 11.6 422 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

1 WSW SHAPLEIGH 9.5 552 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

NEW HAMPSHIRE

...CARROLL COUNTY...

WOLFEBORO BAY 10.4 233 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...CHESHIRE COUNTY...

1 WNW WEST SWANZEY 9.3 100 PM 2/13 COCORAHS

JAFFREY 8.5 1058 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

...COOS COUNTY...

JEFFERSON 29.0 735 PM 2/13 AMATEUR RADIO

MILAN 13.0 1058 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

WHITEFIELD 8.0 336 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

3 S LANCASTER 7.5 1153 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 SE LANCASTER 4.5 1145 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

...GRAFTON COUNTY...

BRISTOL 28.0 733 PM 2/13 AMATEUR RADIO

...HILLSBOROUGH COUNTY...

NASHUA 13.2 1117 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 S NEW IPSWICH 10.6 1023 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

MERRIMACK 9.0 402 PM 2/13 SOCIAL MEDIA

3 NNW MERRIMACK 8.8 1247 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

4 SSE HUDSON 8.3 1018 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

...MERRIMACK COUNTY...

1 SSE HENNIKER 10.0 1134 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

CONCORD ASOS 8.1 1248 PM 2/13 ASOS

...ROCKINGHAM COUNTY...

2 WSW NORTH HAMPTON 15.0 412 PM 2/13 STORM TOTAL

3 WNW NORTH HAMPTON 13.0 1024 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

WEST HAMPSTEAD 12.0 1130 AM 2/13 COOP

GREENLAND 11.8 320 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

2 ENE BEAR BROOK STA 9.5 1203 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

...STRAFFORD COUNTY...

LEE 12.0 1056 AM 2/13 NWS EMPLOYEE

2 SSE STRAFFORD 11.0 130 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

3 N STRAFFORD 11.0 1000 AM 2/13 COCORAHS

1 S GONIC 10.0 1015 AM 2/13 TRAINED SPOTTER

...SULLIVAN COUNTY...

1 ESE WASHINGTON 10.3 1204 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

CLAREMONT 9.0 1039 AM 2/13 SOCIAL MEDIA

1 E WEST UNITY 8.0 209 PM 2/13 TRAINED SPOTTER

