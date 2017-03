Impressive snow totals reported across the state

East Waterboro (Photo: Sheryl Roux)

(NEWS CENTER) -- Some impressive snow totals being reported all across the state of Maine tonight.

Here are the official National Weather Service numbers as of Tuesday night:

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS

SNOWFALL OF

/INCHES/ MEASUREMENT

MAINE

...ANDROSCOGGIN COUNTY...

4 S TURNER 17.0 921 PM 3/14 WIND 36 MPH

1 NW AUBURN 16.0 841 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

DURHAM 15.0 946 PM 3/14 NWS EMPLOYEE

1 ENE LISBON FALLS 14.0 619 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 W AUBURN 13.0 607 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 E LEWISTON 13.0 752 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 N LISBON 12.0 645 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 E LIVERMORE FALLS 11.0 739 PM 3/14 COOP

...ANZ052...

4 NNE FRENCHBORO 7.0 737 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

...AROOSTOOK COUNTY...

2 SW CARY 6.0 835 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

SOUTH AMITY 5.0 813 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 SSE ASHLAND 4.0 814 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 NE PRESQUE ISLE 3.5 901 PM 3/14 NWS EMPLOYEE

CARIBOU - WFO 3.0 819 PM 3/14 COOP/RIVER

...CUMBERLAND COUNTY...

BRIDGTON 20.7 845 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

NEW GLOUCESTER 18.1 958 PM 3/14 NWS EMPLOYEE

PORTLAND - N DEERING 17.5 901 PM 3/14 NWS EMPLOYEE

1 E GORHAM 17.5 608 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 ESE WESTBROOK 16.0 809 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 SSE COUSINS ISLAND 16.0 812 PM 3/14 2 IN LAST HOUR

PORTLAND JETPORT 15.8 845 PM 3/14 ASOS

FREEPORT 15.0 830 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

GRAY NWS OFFICE 15.0 759 PM 3/14 NWS OFFICE

GORHAM 15.0 634 PM 3/14 4/ HR

6 WNW PORTLAND 14.5 920 PM 3/14 COCORAHS

WESTBROOK 14.0 950 PM 3/14 NWS EMPLOYEE

3 SSE GORHAM 14.0 908 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

CUMBERLAND CENTER 13.8 615 PM 3/14 NWS EMPLOYEE

2 SSW CUMBERLAND 12.0 535 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 SSE NORTH SEBAGO 12.0 659 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

BRUNSWICK 11.0 649 PM 3/14 BOWDOIN COLLEGE

2 E YARMOUTH 10.0 500 PM 3/14 COCORAHS

2 E WESTBROOK 10.0 430 PM 3/14 2 IN PER HOUR

...FRANKLIN COUNTY...

FARMINGTON 16.0 845 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

2 ESE SALEM 5.0 449 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

...HANCOCK COUNTY...

WINTERPORT 11.0 740 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

2 E SURRY 12.1 818 PM 3/14 SLEET MIXING IN

SEDGWICK 9.0 810 PM 3/14 SLEET FALLING

SOUTHWEST HARBOR 7.5 730 PM 3/14 JUST TURNED TO SLEET

1 NW MOUNT DESERT 6.0 558 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

4 NW ELLSWORTH 6.0 445 PM 3/14 FELL SINCE 130 PM

...KENNEBEC COUNTY...

RANDOLPH 13.0 632 PM 3/14 VIS 600 FT

MOUNT VERNON 8.0 543 PM 3/14 WIND 25 MPH VIS 1/8 SM

CHINA 7.0 545 PM 3/14 PUBLIC

1 E AUGUSTA 7.0 630 PM 3/14 AMATEUR RADIO

WINSLOW 4.0 450 PM 3/14 HEAVY BLOWING SNOW

...KNOX COUNTY...

ROCKLAND 11.0 720 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

ROCKPORT 10.0 627 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 SSW CAMDEN 9.5 720 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 SE APPLETON 9.5 705 PM 3/14 MIXING WITH RAIN

HOPE 8.0 608 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 E SOUTH THOMASTON 7.0 557 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

3 E FRIENDSHIP 6.0 510 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

...LINCOLN COUNTY...

4 SSW WINDSOR 14.0 800 PM 3/14 250 FT VIS

1 SSE ALNA 13.0 623 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 NNW NOBLEBORO 11.0 800 PM 3/14 1/4 SM

WALDOBORO 11.0 800 PM 3/14 AMATEUR RADIO

3 SSW SOUTH BRISTOL 10.5 800 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 ESE DAMARISCOTTA L 9.5 629 PM 3/14 AMATEUR RADIO

NEWCASTLE 9.5 630 PM 3/14 AMATEUR RADIO

BRISTOL 8.0 630 PM 3/14 AMATEUR RADIO

...OXFORD COUNTY...

BROWNFIELD 16.0 900 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

1 W OTISFIELD 9.0 515 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 W BETHEL 7.0 447 PM 3/14 PUBLIC

...PENOBSCOT COUNTY...

3 SSW GLENBURN 12.5 800 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

HAMPDEN 10.5 855 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

EAST CORINTH 10.0 823 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

1 SW ORONO 9.0 740 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

CLIFTON 8.5 824 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

OLD TOWN 8.0 823 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

BANGOR INTERNATIONAL 7.8 753 PM 3/14 ASOS

ORONO 7.2 700 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

CORINNA - COOP 0.3 1200 PM 3/14 CO-OP OBSERVER

...SAGADAHOC COUNTY...

RICHMOND 15.0 810 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

ARROWSIC 12.0 730 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

2 SSW PHIPPSBURG 10.0 546 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

...SOMERSET COUNTY...

CANAAN 10.0 821 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

...WASHINGTON COUNTY...

2 ESE HARRINGTON 8.0 915 PM 3/14 CURRENTLY RAINING

4 E EAST MACHIAS 6.0 652 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

EASTPORT 5.5 635 PM 3/14 SINCE 230 PM

1 W ROQUE BLUFFS 5.0 615 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

...YORK COUNTY...

3 WSW STEEP FALLS 18.7 924 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

HOLLIS 16.1 832 PM 3/14 NWS EMPLOYEE

LIMINGTON 16.0 630 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

1 SSW CORNISH 15.5 708 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 N BERWICK 15.2 825 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

BERWICK 15.0 815 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

2 NE KENNEBUNK 14.8 657 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

3 SW WEST NEWFIELD 14.5 953 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

SACO 14.0 721 PM 3/14 AMATEUR RADIO

ACTON 14.0 730 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

2 NNW SACO 13.0 706 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

KENNEBUNKPORT 12.0 445 PM 3/14 3.5 IN LAST 75 MINS

1 NW FERRY BEACH STA 10.0 612 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 ESE VAUGHAN WOODS 9.8 458 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

4 NE SHAPLEIGH 8.0 450 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 N KITTERY POINT 7.0 551 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

NEW HAMPSHIRE

...BELKNAP COUNTY...

LACONIA 19.0 515 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

2 WNW SANBORNTON 13.0 535 PM 3/14 COCORAHS

MEREDITH 11.8 450 PM 3/14 2.5 PER HOUR

...CARROLL COUNTY...

1 N MADISON 19.0 728 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

MADISON 17.0 800 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

1 SSW NORTH CONWAY 13.7 600 PM 3/14 COCORAHS

CONWAY 12.0 725 PM 3/14 AMATEUR RADIO

3 SE NORTH SANDWICH 12.0 439 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

1 S TAMWORTH 9.5 415 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

...CHESHIRE COUNTY...

4 S WESTMORELAND 12.0 545 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

WESTMORELAND 11.0 446 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

KEENE 10.0 425 PM 3/14 AMATEUR RADIO

...COOS COUNTY...

1 NW RANDOLPH 11.5 530 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

MILAN 6.5 505 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

...GRAFTON COUNTY...

1 NNW BRISTOL 14.4 701 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

...HILLSBOROUGH COUNTY...

4 SE WEARE 17.3 915 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 S NEW BOSTON 15.7 922 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

PETERBOROUGH 14.5 830 PM 3/14 PUBLIC

4 SSE HUDSON 14.4 545 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

3 NNW MERRIMACK 14.0 915 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 S NEW IPSWICH 13.0 930 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

HUDSON 11.8 807 PM 3/14 COOP

2 SSW NASHUA 11.5 717 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

...MERRIMACK COUNTY...

1 SSE HENNIKER 15.0 716 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 ESE DANBURY 13.7 600 PM 3/14 COCORAHS

PENACOOK 13.1 810 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 ESE CONCORD 13.0 835 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 SE BOSCAWEN 12.9 500 PM 3/14 COCORAHS

CONCORD 12.0 445 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

BOW 10.0 420 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

1 NW CONCORD 10.0 418 PM 3/14 4 IN 2 HRS

...ROCKINGHAM COUNTY...

NOTTINGHAM 19.0 600 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

EXETER 17.8 815 PM 3/14 SOCIAL MEDIA

ATKINSON 15.5 750 PM 3/14 BROADCAST MEDIA

1 NNE DEERFIELD 15.0 519 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

3 WSW WEST HAMPSTEAD 14.0 813 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 WSW NORTH HAMPTON 12.0 712 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

WEST HAMPSTEAD 12.0 740 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

GREENLAND 10.7 721 PM 3/14 COOP

2 W KENSINGTON 10.0 615 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

2 ENE STRATHAM 9.0 400 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

...STRAFFORD COUNTY...

2 SSE STRAFFORD 10.0 421 PM 3/14 TRAINED SPOTTER

Copyright 2017 WCSH